Посол України в Німеччині показав танки Leopard 1A5, які буде передано ЗСУ

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав бойові танки Leopard 1A5, які незабаром мають прибути в Україну.

"110 Leopard 1A5. Уже скоро", - написав посол у своєму твіттері, прикріпивши фото на фоні танків.

Раніше Данія оголосила, що передасть близько 100 танків Leopard 1.

"Щодо танків Leopard 1. Два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною. Сподіваємося, що до літа ми почнемо постачати танки. Дивлячись на пів року наперед, можна буде поставити в Україну близько 100 танків Leopard 1", - повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троєлс Лунд Поульсен.

Пізніше стало відомо, що Данія і Німеччина об'єднують зусилля, щоб передати Україні 80 танків типу Leopard 1. Як повідомив Поульсен данському телеканалу TV2, вже до 1 червня танки мають бути готові до використання в Україні. Танки Leopard 1 було знято з озброєння Данії 2005 року.

У лютому 2023 року Федеральний уряд Німеччини затвердив експорт основних бойових танків Leopard 1 A5 для законної самооборони проти російської агресивної війни, яка порушує міжнародне право.