У селі під Харковом зникла дворічна дівчинка, до її пошуків залучено понад 100 людей

У с. Скрипаї Чугуївського району Харківської області розшукують дворічну Віолетту Мужечук, яка зникла 23 травня.

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, про зникнення дитини правоохоронцям повідомила її мама, жителька с. Скрипаї. Вона розповіла, що дівчинка зникла ввечері у вівторок із двору їхнього будинку.

"Прикмети: зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі. Була одягнена в червону кофту та білі штани", - йдеться в повідомленні.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про дитину, повідомити за телефонами 102, +380503055233 або в інший зручний спосіб.

За інформацією пресслужби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, станом на 09:00 пошукові роботи тривають. За попередніми даними місцевих жителів, вона могла потрапити в навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки.

"До пошуків долучилися 33 рятувальники ДСНС із п'ятьма одиницями техніки та з квадрокоптером, а також співробітники Національної поліції, волонтери й кінологи. Загалом залучено близько 100 осіб", - ідеться в повідомленні.

Скрипаї розташовані за 20 км на південний схід від Харкова.