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12:18 24.05.2023

СБУ затримала антиукраїнського блогера - одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі

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СБУ затримала антиукраїнського блогера - одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі

Співробітники Служби безпеки України затримали антиукраїнського блогера, який є одним з організаторів проросійських провокацій у Києво-Печерській лаврі в березні 2023 року.

"Служба безпеки нейтралізувала в Києві підривну діяльність іще одного антиукраїнського релігійного антиукраїнського блогера, який поширював наративи Кремля й організовував замовні "акції протесту", - ідеться в повідомленні української спецслужби в середу.

За інформацією СБУ, зловмисником є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України".

За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня 2023 року.

"Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну в розв’язанні війни. Також свої деструктивні виступи він записував і транслював на ютуб-каналі "Святая Русь", який налічує більше ніж 23 тис. підписників", - наголошують у спецслужбі.

Як зазначено в повідомленні, після повномасштабного вторгнення релігійний блогер підтримав агресивну політику найвищого військово-політичного керівництва РФ і виправдовував захоплення українських територій.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

Також у нього вилучено заборонену символіку та поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Зловмиснику загрожує до 8 років в'язниці.

За поданням СБУ суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Теги: #сбу #лавра #блогер

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