Унаслідок російських обстрілів на Донеччині поранено 11 осіб за добу - ОВА

За минулу добу в Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів дістали поранень 11 осіб, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, адміністративні будівлі, школу, будинок культури і культову споруду, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Загалом за добу росіяни поранили 11 жителів Донецької області", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

Як уточнив Кириленко, на донецькому напрямку "три людини поранено в Авдіївці – місто зазнало масованого обстрілу з "Градів". Зафіксовано обстріли Мар'їнки та Георгіївки. На горлівському напрямку п’ятьох людей поранено в Торецьку. Пошкоджено сім багатоповерхівок, три приватні будинки, дві адмінбудівлі, школу, палац культури і будівлю храму".

"У Костянтинівці поранено одну людину і пошкоджено три будинки. Також на території громади в Миколаївці поранено одну людину та пошкоджено адмінбудівлю, а в Новодмитрівці поранено одну людину та пошкоджено три будинки", - повідомив Кириленко, додавши, що на лисичанському напрямку було пошкоджено будинки в Торському (один) та в Ямполі (три) Лиманської громади.

"Також під вогнем - Сіверськ", - зазначив голова ОВА.