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09:33 24.05.2023

Сирський: Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута

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Сирський: Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута

Збройні сили України продовжують оборонну операцію і досягли певних успіхів на флангах Бахмута, повідомляє командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Сирський також розповів про чергового полоненого найманця з приватної військової компанії. "На Бахмутському напрямку в полон потрапив черговий орк із ПВК "ветеран", - написав Сирський. Як розповів сам військовополонений, відеосюжет про якого доповнює пост Сирського, його основним стимулом для участі у війні проти України був матеріальний інтерес, і він розраховував залишатися в роті забезпечення. Проте потрапив на передову: "Нам сказали, якщо ми не поїдемо воювати, то нас завантажать у Камаз і більше ніхто нас не побачить".

Як зазначив Сирський, той "розповів багато про ставлення командування".

Теги: #сирський #бахмутський_напрямок

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