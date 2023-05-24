Одинадцять мешканців Донецької області дістали поранення в результаті обстрілів минулої доби

Унаслідок обстрілів за добу було поранено 11 жителів Донецької області, найбільше - 5 постраждалих - у Торецьку, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в середу вранці.

"За 23 травня росіяни поранили 11 жителів Донецької області: 5 у Торецьку, 3 в Авдіївці, 1 у Костянтинівці, 1 у Новодмитрівці та 1 у Миколаївці", - написав він у телеграм-каналі.

Кириленко зазначив, що поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.