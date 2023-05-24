Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по ворогу, знищили вертоліт Ка-52 і 5 БПЛА

Авіація Сил оборони за добу 15 разів била по скупченню противника, зокрема, тричі - по ворожих ЗРК, знищили гелікоптер Ка-52 і 5 БПЛА різних типів, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 3 - по зенітно-ракетних комплексах. Також минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний гелікоптер Ка-52, 4 ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний дрон типу "Zala", - наголошується у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння і військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях і ще 3 важливі цілі противника.