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07:24 24.05.2023

Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по ворогу, знищили вертоліт Ка-52 і 5 БПЛА

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Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по ворогу, знищили вертоліт Ка-52 і 5 БПЛА

Авіація Сил оборони за добу 15 разів била по скупченню противника, зокрема, тричі - по ворожих ЗРК, знищили гелікоптер Ка-52 і 5 БПЛА різних типів, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 3 - по зенітно-ракетних комплексах. Також минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний гелікоптер Ка-52, 4 ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний дрон типу "Zala", - наголошується у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння і військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях і ще 3 важливі цілі противника.

 

 

 

Теги: #авіація #генштаб_зсу #зведення

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