Навчання українських пілотів на F-16 буде проходити у Європі - Пентагон

Українські пілоти проходитимуть тренування на винищувачах F-16 у Європі, але коли почнеться навчання, хто надасть літаки - ці питання ще обговорюються на рівні міжнародних партнерів, повідомив прес-секретар Міністерства оборони США Патрік Райдер.

"Що стосується F-16, то я можу сказати, що навчання відбуватиметься за межами України, на майданчиках у Європі, але якщо говорити про більш детальну інформацію, про те, коли почнеться навчання, як будуть надані ці літаки, хто їх надасть. Ми... ми продовжуємо працювати з нашими міжнародними партнерами в цьому напрямку, і ми обов'язково триматимемо вас у курсі подій", - зазначив Райдер.

Він підкреслив, що Сполучені Штати братимуть участь у підтримці міжнародної коаліції задля підготовки українських пілотів на F-16. "Але щодо того, хто конкретно проводитиме навчання, де воно проводитиметься і скільки літаків зрештою буде поставлено в Україну, - це все деталі, які перебувають у стадії опрацювання", - додав прес-секретар.