Зеленський: поїздка на передову - завершальний компонент після зустрічей із партнерами

Поїздка на передову у вівторок стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей і переговорів із партнерами, які відбулися цими днями і попередніми тижнями, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

У вівторок, зазначив президент, він "був на Донбасі, на наших передових позиціях - у районі Вугледара та Мар'їнки. Мав честь привітати наших морпіхів з їхнім професійним святом морської піхоти України".

"Сьогодні саме на передовій було правильним оголосити про створення в Україні корпусу морської піхоти. До наявних наших підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти - і ми забезпечимо їх сучасною зброєю та технікою", - сказав Зеленський.

"Усі мають це розуміти: головне завдання нашої держави і сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні спроможностей наших воїнів і нашої держави загалом", - сказав президент.

"Кожен закордонний візит і майже кожні переговори дають змогу Україні стати сильнішою", - наголосив він.

Зеленський також подякував різним підрозділам морської піхоти, які виконують завдання на передовій.