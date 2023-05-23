Події

23:14 23.05.2023

Зеленський: поїздка на передову - завершальний компонент після зустрічей із партнерами

1 хв читати
Зеленський: поїздка на передову - завершальний компонент після зустрічей із партнерами

 Поїздка на передову у вівторок стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей і переговорів із партнерами, які відбулися цими днями і попередніми тижнями, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

У вівторок, зазначив президент, він "був на Донбасі, на наших передових позиціях - у районі Вугледара та Мар'їнки. Мав честь привітати наших морпіхів з їхнім професійним святом морської піхоти України".

"Сьогодні саме на передовій було правильним оголосити про створення в Україні корпусу морської піхоти. До наявних наших підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти - і ми забезпечимо їх сучасною зброєю та технікою", - сказав Зеленський.

"Усі мають це розуміти: головне завдання нашої держави і сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні спроможностей наших воїнів і нашої держави загалом", - сказав президент.

"Кожен закордонний візит і майже кожні переговори дають змогу Україні стати сильнішою", - наголосив він.

Зеленський також подякував різним підрозділам морської піхоти, які виконують завдання на передовій.

Теги: #морпіхи #марїнка #вугледар #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:49 23.05.2023
Зеленський зустрівся з українськими морпіхами на передовій

Зеленський зустрівся з українськими морпіхами на передовій

18:26 22.05.2023
Рішення Вільнюського саміту НАТО має бути таким, яке спрацює, - Зеленський

Рішення Вільнюського саміту НАТО має бути таким, яке спрацює, - Зеленський

14:41 21.05.2023
Зеленський із прем'єр-міністром Японії відвідали музей миру в Хіросімі та поклали квіти до меморіалу жертвам атомного бомбардування 1945 року

Зеленський із прем'єр-міністром Японії відвідали музей миру в Хіросімі та поклали квіти до меморіалу жертвам атомного бомбардування 1945 року

14:38 21.05.2023
Руїни українських міст нагадують те, що бачив раніше японський народ - Зеленський

Руїни українських міст нагадують те, що бачив раніше японський народ - Зеленський

14:33 21.05.2023
Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ - Зеленський на саміті G7

Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ - Зеленський на саміті G7

14:20 21.05.2023
Постачання артилерії залишається глобальним питанням - Зеленський

Постачання артилерії залишається глобальним питанням - Зеленський

14:15 21.05.2023
Україна максимально прискорюватиме процес отримання літаків і навчання пілотів - Зеленський

Україна максимально прискорюватиме процес отримання літаків і навчання пілотів - Зеленський

14:11 21.05.2023
Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії через розбіжність графіків

Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії через розбіжність графіків

13:53 21.05.2023
Українські військові перебувають у Бахмуті - Зеленський

Українські військові перебувають у Бахмуті - Зеленський

11:24 21.05.2023
Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем

Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" затримано за хабарництво

Зеленський подякував Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні - Данілов

На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель

ОСТАННЄ

Двох загиблих витягли з-під завалів багатоповерхівки в Авдіївці

Керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" затримано за хабарництво

Зеленський подякував Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років

Затримано та взято під варту директорку гімназії на Харківщині, яка погодилася співпрацювати з окупантами

Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі необхідність посилення ППО

На Чернігівщині на міні підірвалися двоє людей, одна загинула

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні - Данілов

Німеччина передала Україні систему повітряного огляду та розвідувальні БПЛА

Окупанти обстріляли Нікополь і дві сусідні громади, пошкоджено шість приватних будинків, постраждалих немає

Заступниця керівника ОП обговорила з представниками посольства Швейцарії створення реєстрів та обмін інформацією про постраждалих від агресії РФ дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА