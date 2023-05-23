Керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" затримано за хабарництво

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили схему, згідно з якою керівник одного з підрозділів "Укрзалізниці" в обмін на укладення ним договорів із двома заздалегідь визначеними постачальниками одержав від них неправомірну вигоду, повідомляють у телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Усіх трьох співучасників кримінального правопорушення затримано. 23 травня 2023 року їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою), ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), а також ч.1 та ч.2 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України", - ідеться в повідомленні.

За даними САП, неправомірну вигоду у вигляді автомобіля Toyota Camry вартістю понад 1,5 млн грн було отримано наприкінці квітня - на початку травня поточного року. Автомобіль наразі вже знайдено та вилучено за місцем проживання чиновника "Укрзалізниці".

Ім'я чиновника та підрозділ, який він очолює, у повідомленні не зазначено.