Події

21:25 23.05.2023

Керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" затримано за хабарництво

1 хв читати
Керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" затримано за хабарництво

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили схему, згідно з якою керівник одного з підрозділів "Укрзалізниці" в обмін на укладення ним договорів із двома заздалегідь визначеними постачальниками одержав від них неправомірну вигоду, повідомляють у телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Усіх трьох співучасників кримінального правопорушення затримано. 23 травня 2023 року їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою), ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), а також ч.1 та ч.2 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України", - ідеться в повідомленні.

За даними САП, неправомірну вигоду у вигляді автомобіля Toyota Camry вартістю понад 1,5 млн грн було отримано наприкінці квітня - на початку травня поточного року. Автомобіль наразі вже знайдено та вилучено за місцем проживання чиновника "Укрзалізниці".

Ім'я чиновника та підрозділ, який він очолює, у повідомленні не зазначено.

 

 

 

Теги: #хабар #укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 23.05.2023
"Укрзалізниця" готує до запуску проєкт "жіночих купе"

"Укрзалізниця" готує до запуску проєкт "жіночих купе"

19:09 18.05.2023
ВАКС скасував рішення про закриття справи нардепа Дубневича про привласнення 93 млн грн "Укрзалізниці"

ВАКС скасував рішення про закриття справи нардепа Дубневича про привласнення 93 млн грн "Укрзалізниці"

16:20 18.05.2023
Голова правління «Укрзалізниці»: Ситуація на Хмельниччині вкотре довела, що вибудована в УЗ система працює ефективно

Голова правління «Укрзалізниці»: Ситуація на Хмельниччині вкотре довела, що вибудована в УЗ система працює ефективно

13:58 16.05.2023
Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду

Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду

18:18 15.05.2023
Порти Великої Одеси у 2,5-3,2 раза знизили вивантаження зерна через перебої в роботі Чорноморської зернової ініціативи з вини РФ

Порти Великої Одеси у 2,5-3,2 раза знизили вивантаження зерна через перебої в роботі Чорноморської зернової ініціативи з вини РФ

11:25 13.05.2023
Для пасажирів поїздів, що затримуються через обстріл Хмельниччини, запущено поїзди-шатли та автобуси - Укрзалізниця

Для пасажирів поїздів, що затримуються через обстріл Хмельниччини, запущено поїзди-шатли та автобуси - Укрзалізниця

07:29 13.05.2023
У зв'язку з нічною ворожою атакою Хмельниччини транспортний рух у регіоні обмежено, очікується затримка п’яти поїздів

У зв'язку з нічною ворожою атакою Хмельниччини транспортний рух у регіоні обмежено, очікується затримка п’яти поїздів

15:44 12.05.2023
Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

13:04 09.05.2023
"УЗ" просить тимчасово припинити відправлення с/г вантажів до порту Ізмаїл через чергу на місяць

"УЗ" просить тимчасово припинити відправлення с/г вантажів до порту Ізмаїл через чергу на місяць

19:43 21.04.2023
"Укрзалізниця" запускає новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень

"Укрзалізниця" запускає новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні

На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель

Склад Комітету Шевченківської премії буде оновлено майже на 100% - Нищук

ОСТАННЄ

Двох загиблих витягли з-під завалів багатоповерхівки в Авдіївці

Зеленський подякував Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років

Затримано та взято під варту директорку гімназії на Харківщині, яка погодилася співпрацювати з окупантами

Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі необхідність посилення ППО

На Чернігівщині на міні підірвалися двоє людей, одна загинула

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні

Німеччина передала Україні систему повітряного огляду та розвідувальні БПЛА

Окупанти обстріляли Нікополь і дві сусідні громади, пошкоджено шість приватних будинків, постраждалих немає

Заступниця керівника ОП обговорила з представниками посольства Швейцарії створення реєстрів та обмін інформацією про постраждалих від агресії РФ дітей

На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА