Окупанти обстріляли Нікополь і дві сусідні громади, пошкоджено шість приватних будинків, постраждалих немає

Російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області, а також сусідні Марганецьку і Мирівську територіальні громади у вівторок із важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

"Люди не постраждали. Пошкоджено готель і 6 приватних будинків. 4 господарські споруди розбито, 1 - зруйновано. Розбито газопровід. Обстеження територій триває. Інформація уточнюється", - написав Лисак у телеграмі.