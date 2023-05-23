Події

19:59 23.05.2023

Окупанти обстріляли Нікополь і дві сусідні громади, пошкоджено шість приватних будинків, постраждалих немає

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Окупанти обстріляли Нікополь і дві сусідні громади, пошкоджено шість приватних будинків, постраждалих немає

Російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області, а також сусідні Марганецьку і Мирівську територіальні громади у вівторок із важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

"Люди не постраждали. Пошкоджено готель і 6 приватних будинків. 4 господарські споруди розбито, 1 - зруйновано. Розбито газопровід. Обстеження територій триває. Інформація уточнюється", - написав Лисак у телеграмі.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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