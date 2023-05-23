Події

19:30 23.05.2023

На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

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На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються міста Бахмут і Мар'їнка Донецької області.

"На лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в напрямку Білогорівки, успіху не мав... На бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Хромове... На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка", - йдеться у зведенні.

Водночас на куп'янському та авдіївському напрямках протягом доби ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому та херсонському напрямках продовжує вести оборонні дії.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, розповіли в Генштабі.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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