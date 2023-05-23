Події

19:20 23.05.2023

Депутатка Київської міськради повідомлена про підозру у скоєнні ДТП у листопаді 2022 р.

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Депутатка Київської міськради повідомлена про підозру у скоєнні ДТП у листопаді 2022 р.

Правоохоронці повідомили депутатку Київської міської ради про підозру у скоєнні ДТП у стані наркотичного сп'яніння, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України, депутату Київської міської ради, у вчиненні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння (ч.2 ст. 286-1 КК України)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок.

За даними матеріалів слідства, ця ДТП сталася 27 листопада 2022 року в Києві. "Підозрювана, керуючи автомобілем марки Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по пр-ту С. Бандери у напрямку вул. Богатирської. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка, усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження", - наголошується в повідомленні.

Унаслідок ДТП потерпіла дістала переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму, а також інші ушкодження.

Згідно з висновком експертів, причиною виникнення ДТП є порушення підозрюваною вимог правил дорожнього руху, які перебувають у прямому причинному зв'язку з виникненням цієї ДТП та її наслідками.

У вівторок, 23 травня, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Прокуратура оскаржуватиме цей запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від 5 до 8 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції у м. Києві.

 

 

 

Теги: #дтп #київ #підозра

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