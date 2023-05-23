Українська авіація завдала 14 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України завдала за добу 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, з них три - по зенітно-ракетних комплексах.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, упродовж цієї доби було знищено чотири ворожі ударні безпілотні літальні апарати "Shahed".

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях і ще три "важливі цілі противника", повідомили в Генштабі.

Також повідомляється, що окупанти продовжують використовувати цивільні медичні заклади тимчасово захоплених територій України у власних цілях.

"Біловодську центральну районну лікарню окупанти перетворили на військовий шпиталь. Наразі медичний заклад переповнений російськими окупантами з пораненнями різного ступеня тяжкості", - йдеться у зведенні.