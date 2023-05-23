Окупанти завдали 25 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали 25 авіаційних ударів по території України за минулу добу і здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративну інфраструктуру", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

При цьому ракетних ударів по території України протягом поточної доби не було.

Окупанти упродовж доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, зокрема міст Вовчанськ і Куп'янськ Харківської області, Краматорськ, Бахмут, Костянтинівка, Торецьк, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та м.Херсон.

Окупанти завдали авіаційних ударів у напрямку Білогорівки на лиманському напрямку, у районах населених пунктів Біла Гора, Озарянівка та Торецьк на бахмутському напрямку, у районах Новокалинового й Авдіївки на авдіївському напрямку, у районі Пречистівки на шахтарському напрямку, по Гуляйполю, Малій Токмачці та Степовому на запорізькому напрямку.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.