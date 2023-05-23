Події

19:04 23.05.2023

Окупанти завдали 25 авіаударів по Україні за добу

1 хв читати
Окупанти завдали 25 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали 25 авіаційних ударів по території України за минулу добу і здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративну інфраструктуру", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

При цьому ракетних ударів по території України протягом поточної доби не було.

Окупанти упродовж доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, зокрема міст Вовчанськ і Куп'янськ Харківської області, Краматорськ, Бахмут, Костянтинівка, Торецьк, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та м.Херсон.

Окупанти завдали авіаційних ударів у напрямку Білогорівки на лиманському напрямку, у районах населених пунктів Біла Гора, Озарянівка та Торецьк на бахмутському напрямку, у районах Новокалинового й Авдіївки на авдіївському напрямку, у районі Пречистівки на шахтарському напрямку, по Гуляйполю, Малій Токмачці та Степовому на запорізькому напрямку.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 23.05.2023
На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

19:13 23.05.2023
Українська авіація завдала 14 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 14 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

07:37 23.05.2023
Ворог уночі атакував Україну чотирма "шахедами", усі збила ППО

Ворог уночі атакував Україну чотирма "шахедами", усі збила ППО

07:23 23.05.2023
ЗС України відбили понад 30 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

ЗС України відбили понад 30 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

20:10 22.05.2023
Окупанти завдали 21 ракетного і 42 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 21 ракетного і 42 авіаударів по Україні за добу

08:00 22.05.2023
Окупанти втратили за минулу добу 720 одиниць особового складу, 9 бронемашин, 20 артсистем і 8 БПЛА

Окупанти втратили за минулу добу 720 одиниць особового складу, 9 бронемашин, 20 артсистем і 8 БПЛА

07:24 22.05.2023
Військове керівництво РФ вирішило скоротити термін підготовки особового складу до десяти днів

Військове керівництво РФ вирішило скоротити термін підготовки особового складу до десяти днів

07:09 22.05.2023
За добу окупанти завдали 58 ракетних і авіаударів, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ, є руйнування інфраструктури

За добу окупанти завдали 58 ракетних і авіаударів, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ, є руйнування інфраструктури

07:06 22.05.2023
Авіація завдала по ворогу 14 авіаударів за добу

Авіація завдала по ворогу 14 авіаударів за добу

07:06 22.05.2023
ЗС України за добу відбили 37 ворожих атак

ЗС України за добу відбили 37 ворожих атак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні

На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель

Склад Комітету Шевченківської премії буде оновлено майже на 100% - Нищук

СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів

ОСТАННЄ

Затримано та взято під варту директорку гімназії на Харківщині, яка погодилася співпрацювати з окупантами

Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі необхідність посилення ППО

На Чернігівщині на міні підірвалися двоє людей, одна загинула

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні

Німеччина передала Україні систему повітряного огляду та розвідувальні БПЛА

Окупанти обстріляли Нікополь і дві сусідні громади, пошкоджено шість приватних будинків, постраждалих немає

Заступниця керівника ОП обговорила з представниками посольства Швейцарії створення реєстрів та обмін інформацією про постраждалих від агресії РФ дітей

Окупанти обстріляли с.Львове у Херсонській області, одна людина загинула, одна поранена

Депутатка Київської міськради повідомлена про підозру у скоєнні ДТП у листопаді 2022 р.

Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА