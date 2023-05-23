Події

18:30 23.05.2023

Куп'янський напрямок залишається лідером за кількістю ворожих обстрілів - речник Східного угруповання ЗСУ

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Противник за добу 565 разів обстріляв українські позиції і здійснив шість авіанальотів на куп'янському напрямку, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Куп'янський напрямок - лідер за кількістю обстрілів. За цю добу 565 разів різними системами та калібрами ворог обстрілював цей напрямок. Здійснив шість авіанальотів. Відбулося п’ять бойових зіткнень, у яких було знищено 34 окупантів, 65 поранено, двох узято в полон", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Теги: #зсу #харківська_область

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