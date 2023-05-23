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11:28 23.05.2023

У Львові поліція викрила злочинну організацію, учасники якої привласнили близько 6 млн грн за допомогою фішингу

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У Львові поліція викрила злочинну організацію, учасники якої привласнили близько 6 млн грн за допомогою фішингу

Поліція викрила у Львові злочинну організацію, учасники якої привласнили близько 6 млн грн за допомогою фішингу, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

"Учасники організації створювали та розсилали фішингові посилання під виглядом оформлення соціальних виплат. Так вони отримали доступ до рахунків понад 1500 осіб і надалі привласнили їхні гроші", - зазначено в повідомленні.

Наразі затримано вісьмох учасників злочинної групи - четверо з них жителі Кривого Рогу, які переїхали до Львова.

Вони розсилали фішингові посилання через соціальні мережі та месенджери під приводом оформлення грошової допомоги від президента України, ООН, UNICEF та інших організацій.

Інтерфейс шахрайських сайтів був схожий на офіційні урядові ресурси та сайти банківських установ. "Коли люди переходили за отриманим посиланням, зловмисники отримували дані банківських карток громадян і входили в акаунти онлайн-банкінгу. Надалі фігуранти замінювали фінансові номери телефонів підконтрольними собі", - зазначено в повідомленні.

За попередніми даними, учасники угруповання отримали доступ до онлайн-банкінгу близько 1500 осіб. Загальна сума збитків становить 6 млн грн.

Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили фігурантам підозри у вчиненні шахрайства, створенні та участі у злочинній організації - ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255.

Також трьом учасникам групи оголошено підозри за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж - ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Теги: #львів #правоохоронці #шахраї

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