Зеленський зустрівся з українськими морпіхами на передовій

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 травня, відвідав фронт і зустрівся з військовослужбовцями.

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський відвідав позиції ЗСУ в смузі оборони Вугледар - Мар'їнка в Донецькій області.

"Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти", - заявив президент.

Він повідомив, що буде сформовано нові бригади, забезпечені сучасною технікою і зброєю.

Під час поїздки президент також вручив державні нагороди. Так, за особисту мужність і героїзм, проявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени "Золота Зірка" полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу.

За особисту мужність і самовіддані дії в захисті України Володимир Зеленський нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.

Крім того, з метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин глава держави вручив відзнаку президента України "За мужність та відвагу" командуванню морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, 35 окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та її підрозділам: 18 окремому батальйону морської піхоти та 137 окремому батальйону морської піхоти, а також 406 окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140 окремому розвідувальному батальйону.

Президент також присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику штабу - заступнику командувача морської піхоти ВМС ЗСУ полковнику Олексію Андросову.