Майже пів мільйона доларів США додатково вилучили у справі за підозрою ексголови Верховного Суду - НАБУ

Майже пів мільйона доларів США вилучили у справі за підозрою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, викритого на хабарництві, повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

"НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки на майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів", - ідеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, обшук було проведено 22 травня в рамках досудового розслідування отримання $2,7 млн неправомірної вигоди головою ВС і адвокатом. Гроші передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.