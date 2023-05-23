Події

08:25 23.05.2023

Противник випустив 373 снаряди по Херсонській області за добу, загинула одна людина, троє поранені

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Противник випустив 373 снаряди по Херсонській області за добу, загинула одна людина, троє поранені

Російські окупаційні війська за добу випустили 373 снаряди по Херсонській області, загинула одна людина, троє поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 61 обстріл, випустивши 373 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення", - написав у телеграм-каналі Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів (16 снарядів).

За словами очільника ОВА, ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі заводу в Херсоні та підприємства в Бериславському районі.

Також він зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 47 осіб.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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