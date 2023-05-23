Події

07:23 23.05.2023

ЗС України відбили понад 30 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

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ЗС України відбили понад 30 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Збройні сили України за добу відбили понад 30 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - відбулося понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка", - йдеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Олексіївки та Соснівки на Чернігівщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Галаганівка та Заріччя Чернігівської області; Старикове, Ходине, Гірки, Будки, Катеринівка, Тимофіївка, Олександрівка, Юнаківка, Миропілля, Попівка та Дмитрівка Сумської області, а також Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Там же та поблизу Верхньокам’янського Донецької області - завдали авіаударів . Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Веселе на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського. Протягом доби завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На мар’їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Також ворожих обстрілів зазнало село Побєда, що неподалік.

На шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив.  Завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів в районах Малинівки, Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське,  Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та місто Запоріжжя; Качкарівка, Веселе, Козацьке, Антонівка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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