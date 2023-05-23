Держдеп підтвердив, що РФ намагається придбати зброю через Малі

У Державному департаменті США підтвердили інформацію про те, що ПВК "Вагнер" намагається приховати свої спроби з придбання військового обладнання та використовує для цього Малі, передає видання "Голос Америки".

Як пояснив на брифінгу журналістам у понеділок представник Держдепу Метью Міллер, "Вагнер" може використати підроблені документи для таких угод.

"Є ознаки того, що ПВК "Вагнер" намагалася придбати військові системи у іноземних постачальників і направити цю зброю через Малі (яка використовується) як третя сторона. Поки ми не бачили жодних ознак того, що ці закупівлі були завершені... але ми уважно стежимо за ситуацією", – розповів Міллер.

За його словами, Вашингтон ввів санкції проти низки осіб та організацій, які підтримують військові операції ПВК "Вагнер", і додав, що США скоро зможуть поділитися новими відомостями щодо цього.