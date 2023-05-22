Події

20:10 22.05.2023

Окупанти завдали 21 ракетного і 42 авіаударів по Україні за добу

2 хв читати
Окупанти завдали 21 ракетного і 42 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали 21 ракетного удару по містах Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківської області із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, крилатих ракет Х-22, балістичних ракет "Іскандер-М", керованих зенітних ракет С-300 і чотирьох невстановленого типу.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ, ворог також завдав по території України за добу 42 авіаційні удари, зокрема, застосувавши іранські ударні безпілотні літальні апарати "Shahed". За уточненою інформацією, 21 із 21 дрона знищили українські захисники.

Також окупанти здійснили близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. "На жаль, є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні оселі, дитячий садок та іншу цивільну інфраструктуру", - повідомили в Генштабі.

Протягом доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема обласних центрів Запоріжжя та Херсон, міст Вовчанськ та Куп'янськ Харківської області, Бахмут, Торецьк, Авдіївка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Берислав Херсонської області.

На куп'янському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів у районі населених пунктів Орлянське, Кислівка та Табаївка Харківської області, на лиманському - у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське Донецької області, на бахмутському - поблизу Бахмута й Іванівського, на авдіївському - у районах Авдіївки та Первомайського. На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви, на запорізькому - у районах Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України продовжує залишатися дуже високою", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:00 22.05.2023
Окупанти втратили за минулу добу 720 одиниць особового складу, 9 бронемашин, 20 артсистем і 8 БПЛА

Окупанти втратили за минулу добу 720 одиниць особового складу, 9 бронемашин, 20 артсистем і 8 БПЛА

07:24 22.05.2023
Військове керівництво РФ вирішило скоротити термін підготовки особового складу до десяти днів

Військове керівництво РФ вирішило скоротити термін підготовки особового складу до десяти днів

07:09 22.05.2023
За добу окупанти завдали 58 ракетних і авіаударів, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ, є руйнування інфраструктури

За добу окупанти завдали 58 ракетних і авіаударів, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ, є руйнування інфраструктури

07:06 22.05.2023
Авіація завдала по ворогу 14 авіаударів за добу

Авіація завдала по ворогу 14 авіаударів за добу

07:06 22.05.2023
ЗС України за добу відбили 37 ворожих атак

ЗС України за добу відбили 37 ворожих атак

19:27 21.05.2023
Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:15 21.05.2023
Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 45 авіаударів по Україні

Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 45 авіаударів по Україні

19:11 21.05.2023
На сході України упродовж доби відбулося 24 зіткнення, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

На сході України упродовж доби відбулося 24 зіткнення, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

19:06 21.05.2023
Окупанти демонтують обладнання мобільного зв'язку в окупованих районах Херсонської області

Окупанти демонтують обладнання мобільного зв'язку в окупованих районах Херсонської області

11:59 21.05.2023
За добу ліквідовано 730 окупантів, 29 артилерійських систем і 21 БПЛА - Генштаб ЗСУ

За добу ліквідовано 730 окупантів, 29 артилерійських систем і 21 БПЛА - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Кулеба вирушив у турне Африкою для просування Формули миру Зеленського та підтримки програми "Зерно з України"

Рішення Вільнюського саміту НАТО має бути таким, яке спрацює, - Зеленський

Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

Відповідальність за події в Бєлгородській області взяли на себе легіон "Свобода Росії" та "РДК" - ГУР

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив роль МВФ у відновленні України з директором європейського департаменту Фонду

Україна і Марокко домовилися провести переговори про спрощення торгівлі та візового режиму

Порошенко: Єдиний формат мирних переговорів - це переговори про членство України в НАТО

Росіяни обстріляли Качкарівку, одна людина поранена

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Боррель: Я закликав міністрів прискорити постачання озброєння Україні та завершити роботу над новим траншем військової допомоги

Факти сексуального насильства на війні варто сприймати як міжнародний злочин ворога проти українців

Вивантаження зерна в портах Великої Одеси знижується попри відновлення "зернової ініціативи"

Росія евакуює ядерний об'єкт "Білгород-22", де зберігаються ядерні боєприпаси

Нацполіція розслідує справи, за якими встановлено щонайменше 79 постраждалих від сексуального насильства окупантів українців - Вигівський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА