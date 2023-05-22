Окупанти завдали 21 ракетного і 42 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали 21 ракетного удару по містах Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківської області із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, крилатих ракет Х-22, балістичних ракет "Іскандер-М", керованих зенітних ракет С-300 і чотирьох невстановленого типу.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ, ворог також завдав по території України за добу 42 авіаційні удари, зокрема, застосувавши іранські ударні безпілотні літальні апарати "Shahed". За уточненою інформацією, 21 із 21 дрона знищили українські захисники.

Також окупанти здійснили близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. "На жаль, є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні оселі, дитячий садок та іншу цивільну інфраструктуру", - повідомили в Генштабі.

Протягом доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема обласних центрів Запоріжжя та Херсон, міст Вовчанськ та Куп'янськ Харківської області, Бахмут, Торецьк, Авдіївка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Берислав Херсонської області.

На куп'янському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів у районі населених пунктів Орлянське, Кислівка та Табаївка Харківської області, на лиманському - у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське Донецької області, на бахмутському - поблизу Бахмута й Іванівського, на авдіївському - у районах Авдіївки та Первомайського. На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви, на запорізькому - у районах Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України продовжує залишатися дуже високою", - наголосили в Генштабі.