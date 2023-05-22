Порошенко: Єдиний формат мирних переговорів - це переговори про членство України в НАТО

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко на сесії Парламентської асамблеї НАТО в Люксембурзі заявив, що єдиним форматом мирних переговорів можуть бути тільки переговори про членство України в Альянсі, повідомляється на сайті політсили в понеділок.

"У світі не існує іншої гарантії безпеки, ніж членство України в НАТО. Тому моє повідомлення під час великої кількості двосторонніх зустрічей було таким: якщо ви постійно стверджували про те, що двері НАТО для України відкриті, то просте прохання - дайте нам зайти", - сказав Порошенко журналістам.

За його словами, він виходив із цього від самого початку своєї президентської каденції. "Я знав, що не існує інших форм гарантій безпеки. І не треба на це витрачати час - це шлях в оману. Це - повторення Будапештського меморандуму... Ми повинні сказати тим, хто наполягає зараз, щоб проводилися мирні переговори: я повністю за мирні переговори, і єдино можливий їхній формат - це переговори про членство України в НАТО", - зазначив Порошенко.

"Тільки це веде Україну до миру, а нас усіх - до перемоги", - додав він.