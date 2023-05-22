Події

17:20 22.05.2023

Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

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Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

Україна з цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім, безпосередньо до неї непричетна, написав у понеділок у твіттері радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна з цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім, не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", - написав він.

Раніше представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" проводять операцію в Бєлгородській області РФ із метою створення "смуги безпеки" для захисту українців.

 

Теги: #подоляк #бєлгородська_область

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