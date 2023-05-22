Корабель Crew Dragon з екіпажем туристів зістикувався з МКС

Багаторазовий космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем комерційних туристів у понеділок зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС), повідомило NASA.

Пристикування до модуля Harmony американського сегмента станції було здійснено в автоматичному режимі о 09:12 за часом Східного узбережжя США (о 16:12 кч).

У понеділок за київським часом ракета Falcon 9, що стартувала з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді, успішно вивела на орбіту пілотований корабель Crew Dragon із чотирма туристами в рамках комерційної програми Axiom-2.

До складу екіпажу входять командир корабля, колишня астронавтка NASA і перша жінка-командир МКС Пеггі Вітсон, пілот - підприємець Джон Шоффнер і двоє астронавтів із Саудівської Аравії Раян Барнаві та Алі аль-Карні. Барнаві стала першою саудівською та арабською жінкою, яка полетіла в космос.

Це вже другий комерційний політ у рамках програми американської компанії Axiom на МКС.

Перша місія комерційних астронавтів Axiom-1 відбулася у квітні 2022 року. Наприкінці 2023 року планують провести третю місію Axiom (Ax-3), у межах якої екіпаж із чотирьох осіб проведе на МКС два тижні.

Вартість польоту для кожного члена місії Axiom оцінюють у $55 млн.

Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space за угодою зі SpaceX у майбутньому планують здійснювати двічі-тричі на рік.