Події

16:25 22.05.2023

Корабель Crew Dragon з екіпажем туристів зістикувався з МКС

1 хв читати
Корабель Crew Dragon з екіпажем туристів зістикувався з МКС

Багаторазовий космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем комерційних туристів у понеділок зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС), повідомило NASA.

Пристикування до модуля Harmony американського сегмента станції було здійснено в автоматичному режимі о 09:12 за часом Східного узбережжя США (о 16:12 кч).

У понеділок за київським часом ракета Falcon 9, що стартувала з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді, успішно вивела на орбіту пілотований корабель Crew Dragon із чотирма туристами в рамках комерційної програми Axiom-2.

До складу екіпажу входять командир корабля, колишня астронавтка NASA і перша жінка-командир МКС Пеггі Вітсон, пілот - підприємець Джон Шоффнер і двоє астронавтів із Саудівської Аравії Раян Барнаві та Алі аль-Карні. Барнаві стала першою саудівською та арабською жінкою, яка полетіла в космос.

Це вже другий комерційний політ у рамках програми американської компанії Axiom на МКС.

Перша місія комерційних астронавтів Axiom-1 відбулася у квітні 2022 року. Наприкінці 2023 року планують провести третю місію Axiom (Ax-3), у межах якої екіпаж із чотирьох осіб проведе на МКС два тижні.

Вартість польоту для кожного члена місії Axiom оцінюють у $55 млн.

Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space за угодою зі SpaceX у майбутньому планують здійснювати двічі-тричі на рік.

Теги: #nasa #crew_dragon

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:22 30.03.2023
Перший пілотований політ корабля Starliner до МКС перенесено на 21 липня

Перший пілотований політ корабля Starliner до МКС перенесено на 21 липня

07:26 08.03.2023
Запуск американської "вантажівки" Cargo Dragon до МКС заплановано на 15 березня

Запуск американської "вантажівки" Cargo Dragon до МКС заплановано на 15 березня

13:22 27.02.2023
Нову спробу запуску корабля Crew Dragon до МКС заплановано на 2 березня - NASA

Нову спробу запуску корабля Crew Dragon до МКС заплановано на 2 березня - NASA

20:26 09.02.2023
Фахівці NASA повернули контроль над супутником для перевірки технологій майбутньої близькомісячної станції США

Фахівці NASA повернули контроль над супутником для перевірки технологій майбутньої близькомісячної станції США

07:31 23.12.2022
NASA планує використовувати телескоп Hubble для демонстрації технології корекції орбіти космічних апаратів

NASA планує використовувати телескоп Hubble для демонстрації технології корекції орбіти космічних апаратів

15:36 16.12.2022
SpaceX вивела на орбіту супутник SWOT для дослідження гідросфери Землі

SpaceX вивела на орбіту супутник SWOT для дослідження гідросфери Землі

15:55 11.12.2022
Корабель Orion, що повертається з місячної місії, наблизився до Землі на відстань 60 тис. км - NASA

Корабель Orion, що повертається з місячної місії, наблизився до Землі на відстань 60 тис. км - NASA

07:18 29.10.2022
Запуск зонда Psyche до однойменного астероїда планується на 2023 рік

Запуск зонда Psyche до однойменного астероїда планується на 2023 рік

07:24 12.10.2022
Глава NASA заявив про успіх місії із перенаправлення астероїдів

Глава NASA заявив про успіх місії із перенаправлення астероїдів

07:36 04.09.2022
NASA вирішило перенести запуск місії Artemis 1 до Місяця на дату не раніше кінця вересня

NASA вирішило перенести запуск місії Artemis 1 до Місяця на дату не раніше кінця вересня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Кулеба вирушив у турне Африкою для просування Формули миру Зеленського та підтримки програми "Зерно з України"

Рішення Вільнюського саміту НАТО має бути таким, яке спрацює, - Зеленський

Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

Відповідальність за події в Бєлгородській області взяли на себе легіон "Свобода Росії" та "РДК" - ГУР

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Качкарівку, одна людина поранена

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Боррель: Я закликав міністрів прискорити постачання озброєння Україні та завершити роботу над новим траншем військової допомоги

Факти сексуального насильства на війні варто сприймати як міжнародний злочин ворога проти українців

Вивантаження зерна в портах Великої Одеси знижується попри відновлення "зернової ініціативи"

Росія евакуює ядерний об'єкт "Білгород-22", де зберігаються ядерні боєприпаси

Нацполіція розслідує справи, за якими встановлено щонайменше 79 постраждалих від сексуального насильства окупантів українців - Вигівський

Зенітник 24 ОМБр збив Мі-24 окупантів із ПЗРК "Ігла"

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 130 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

Кулеба вирушив у турне Африкою для просування Формули миру Зеленського та підтримки програми "Зерно з України"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА