Уламками збитого безпілотника пошкоджено будівлю в ЖК "Урлівський-2" у Києві

Збитий безпілотний літальний апарат упав на будівлю, що споруджується, в ЖК "Урлівський-2" на Позняках у Києві під час чергової повітряної атаки на Київ у ніч із п'ятниці на суботу, повідомила пресслужба компанії "Київміськбуд".

Як повідомляється, конструкція будинку зазнала пошкоджень, на кількох поверхах вибито вікна, зруйновано деякі огороджувальні зовнішні та внутрішні конструкції. Крім цього, ударною хвилею пошкоджено сусідній будинок.

Наразі фахівці обстежують будівлі для виявлення пошкоджень і підрахунку збитків.

"Київміськбуд" співпрацює з усіма необхідними відомствами, щоб законодавчо зафіксувати подію.

Як повідомляється на порталі "ЛУН", проєкт комфорт-класу ЖК "Урлівський-2" складається з чотирьох 26-поверхових будівель загалом на 988 квартир. Будівництво трьох корпусів призупинено, четвертий планують здати в експлуатацію наприкінці 2023 року.

Як повідомлялося, "Київміськбуд" за підсумками 2022 року ввів в експлуатацію понад 101,7 тис. кв. м житла.

За даними Opendatabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку попереднього року. Водночас виторг зріс на 23% і становив 1,8 млрд грн.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міська рада (80%).