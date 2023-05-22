Події

12:22 22.05.2023

Безпекова ситуація в Північній операційній зоні залишається контрольованою - Наєв

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Безпекова ситуація в Північній операційній зоні залишається контрольованою - Наєв

Безпекова ситуація в Північній операційній зоні залишається контрольованою, однак противник продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей, заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"Однак через зменшення боєприпасів військове командування ворога продовжує пошук найбільш ефективної тактики ураження наших підрозділів та об'єктів інфраструктури. Так, уперше протягом останнього часу відмічені випадки застосування дронів-камікадзе типу Shahed для ураження пунктів управління та місць зосередження наших підрозділів у глибині прикордонної смуги", - розповів Наєв, повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ в телеграм-каналі.

Він також нагадав, що в ніч на 16 травня росіяни здійснили безпрецедентний за своєю потужністю ракетний удар по столиці України, який, за оцінками командування, був націлений на знищення системи ППО та порушення системи управління.

Теги: #зона #північна #наєв

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