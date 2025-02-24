Економіка

21:20 24.02.2025

ЄС та Україна працюватимуть над прискоренням впровадження вільної зони торгівлі – єврокомісар Шефчович

2 хв читати
ЄС та Україна працюватимуть над прискоренням впровадження вільної зони торгівлі – єврокомісар Шефчович

Впровадження вільної зони торгівлі між ЄС та Україною – це дуже важлива фаза, яка дозволить Україні вбудуватися в єдиний ринок Європи, ми хочемо посилити цей напрям і прискорити його, заявив єврокомісар з торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії у Києві в понеділок.

Він зауважив, що наступним кроком взаємодії між Європейською Комісією та урядом України стане прискорення цього процесу, для чого ЄК хоче побачити результати пріоритезації реформ, які реалізує Україна, починаючи з 2021 року, а також ознайомитися з планом дій на 2025-2026 роки.

"Ми продовжимо фокусуватися на майбутньому, і наш пріоритетний план дій мусить бути спрощеним і більш стрімким. Тобто мусить бути 10 моментів, які ми мусимо досягти. Це такий перший врожай на шляху нашої євроінтеграції", - сказав він.

Єврокомісар також зауважив, що на переговорах із заступником міністра економіки – торговим представником Тарасом Качкою і міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем обговорювалися перспективи тимчасової лібералізації експорту агропродукції.

"Ми говорили про додаткову лібералізацію, якої мусимо досягти до 5 червня. Ми повністю сподіваємося дозволити цю інтеграцію після того, як перехідні положення будуть виконані. Для нас це дуже важливо з одного боку, а з іншого, це дуже чутливе питання… для деяких наших країн-членів. І європейські фермери так само, ви знаєте, говорять про свою чутливість цього питання", - розповів Шефчович.

Єврокомісар подякував торгпреда України та міністра агрополітики за плідні переговори щодо прискорення інтеграційних процесів в лібералізації торгівлі між ЄС та Україною.

Теги: #зона #єс #торгівля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:55 24.02.2025
Україна — ЄС: як підготувати бізнес до роботи на європейському ринку за вимогами GDPR?

Україна — ЄС: як підготувати бізнес до роботи на європейському ринку за вимогами GDPR?

20:44 24.02.2025
Україна сподівається, що ЄС надасть статус безстрокової угоді про "транспортний безвіз", - Кулеба

Україна сподівається, що ЄС надасть статус безстрокової угоді про "транспортний безвіз", - Кулеба

19:54 24.02.2025
Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

19:53 24.02.2025
Глава МВС на спільному засіданні уряду та ЄК: обговорили безпеку кордонів з країнами ЄС та контроль за розповсюдженням зброї

Глава МВС на спільному засіданні уряду та ЄК: обговорили безпеку кордонів з країнами ЄС та контроль за розповсюдженням зброї

19:51 24.02.2025
Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

18:11 24.02.2025
Президентка ЄК: зберігаючи темп Україна зможе стати членом ЄС раніше 2030 року

Президентка ЄК: зберігаючи темп Україна зможе стати членом ЄС раніше 2030 року

17:53 24.02.2025
Фон дер Ляєн вражена швидкістю і якістю, з якою Україна проводить реформи на шляху вступу до ЄС

Фон дер Ляєн вражена швидкістю і якістю, з якою Україна проводить реформи на шляху вступу до ЄС

17:09 24.02.2025
Спільна заява лідерів ЄС: Україна – частина нашої європейської родини

Спільна заява лідерів ЄС: Україна – частина нашої європейської родини

15:07 24.02.2025
Каллас: міністри дали «зелене світло» новій ініціативі військової допомоги Україні

Каллас: міністри дали «зелене світло» новій ініціативі військової допомоги Україні

14:50 24.02.2025
ЄС забороняє ввезення алюмінію з РФ, на першому етапі діятиме квота у 80% від імпорту-24

ЄС забороняє ввезення алюмінію з РФ, на першому етапі діятиме квота у 80% від імпорту-24

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ідея інфраструктурного холдингу на ринку капіталу за участю міжнародних партнерів на стадії обговорення – НКЦПФР

Голова НКЦПФР ставить завдання за 2 роки мати в Україні 5 IPO або SPO, першим може стати "Укрпошта"

Енергоринки України та Молдови буде інтегровано в європейський до кінця 2026 року – президентка Єврокомісії

Запаси критичних матеріалів на ТОТ України оцінюються в близько $350 млрд - Свириденко

Американські гірки з українськими акціями тривають: WIG-Ukraine в п'ятницю підскочив на 15,3%

ОСТАННЄ

Україна у 2024 році втратила 10 ГВт енергопотужності, з яких вдалося відновити 5 ГВт – глава Міненерго

Україні важливо зберегти добросусідські відносини і режим вільної торгівлі з ЄС – міністр агрополітики

ФАО у 2025р. має намір підтримати 406,9 тис. українських фермерів

САП направила до суду справу про заволодіння зерном Миронівського інституту пшениці на 23 млн грн

Підземну школу у Дніпровському районі Києва планують добудувати у 2025р

За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро - Шмигаль

Epicentr Ceramic Corporation у 2024р подвоїв експорт

Темпи експорту зерна в лютому-2025 почали відставати від минулорічних - Мінагорполітики

Ідея інфраструктурного холдингу на ринку капіталу за участю міжнародних партнерів на стадії обговорення – НКЦПФР

НБУ презентував монету "Тримаймо стрій!" до 3-х роковин повномасштабного вторгнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА