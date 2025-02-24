ЄС та Україна працюватимуть над прискоренням впровадження вільної зони торгівлі – єврокомісар Шефчович

Впровадження вільної зони торгівлі між ЄС та Україною – це дуже важлива фаза, яка дозволить Україні вбудуватися в єдиний ринок Європи, ми хочемо посилити цей напрям і прискорити його, заявив єврокомісар з торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії у Києві в понеділок.

Він зауважив, що наступним кроком взаємодії між Європейською Комісією та урядом України стане прискорення цього процесу, для чого ЄК хоче побачити результати пріоритезації реформ, які реалізує Україна, починаючи з 2021 року, а також ознайомитися з планом дій на 2025-2026 роки.

"Ми продовжимо фокусуватися на майбутньому, і наш пріоритетний план дій мусить бути спрощеним і більш стрімким. Тобто мусить бути 10 моментів, які ми мусимо досягти. Це такий перший врожай на шляху нашої євроінтеграції", - сказав він.

Єврокомісар також зауважив, що на переговорах із заступником міністра економіки – торговим представником Тарасом Качкою і міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем обговорювалися перспективи тимчасової лібералізації експорту агропродукції.

"Ми говорили про додаткову лібералізацію, якої мусимо досягти до 5 червня. Ми повністю сподіваємося дозволити цю інтеграцію після того, як перехідні положення будуть виконані. Для нас це дуже важливо з одного боку, а з іншого, це дуже чутливе питання… для деяких наших країн-членів. І європейські фермери так само, ви знаєте, говорять про свою чутливість цього питання", - розповів Шефчович.

Єврокомісар подякував торгпреда України та міністра агрополітики за плідні переговори щодо прискорення інтеграційних процесів в лібералізації торгівлі між ЄС та Україною.