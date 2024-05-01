У Сумській області в 5-кілометровій зоні від кордону з РФ посилено особливий режим

Додаткові тимчасові обмеження особливого режиму запроваджено в межах п'ятикілометрової зони від державного кордону України в Сумській області, йдеться в спільному наказі Сумської обласної військової адміністрації та Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" від 22 квітня, оприлюдненому 1 травня.

"У період з 22 квітня 2024 року до завершення дії правового режиму воєнного стану встановити на території Сумської області додаткові тимчасові обмеження особливого режиму та заборонити вільний в'їзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних із будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням, проведенням погоджених робіт на землях сільськогосподарського призначення в межах п'ятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ", - ідеться в тексті наказу.

Також наказом заборонено здійснювати роботи, не пов'язані з виконанням завдань під час підготовки та ведення бойових дій та охорони державного кордону, а також в інших випадках, визначених Інструкцією про тимчасові обмеження в межах п'ятикілометрової зони від державного кордону України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Суми", затвердженої спільним наказом Сумської обладміністрації та оперативно-тактичного угруповання "Суми" від 11 серпня 2023 року.

Наказом затверджується порядок погодження проведення робіт на землях сільськогосподарського призначення в межах п'ятикілометрової зони поза межами населених пунктів у смузі відповідальності ОТУ "Сіверськ".

При цьому забороняється сівба високорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю на відстані 500 метрів навколо фортифікаційних споруд на території всієї Сумської області. За погодженням з уповноваженими особами військових частин за межами окремих елементів фортифікаційних споруд допускається сівба низькорослих культур і збирання врожаю.