Події

11:09 22.05.2023

Унаслідок обстрілів Донецької області загинуло двоє людей, шестеро дістали поранень

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Російські окупанти за минулу добу обстріляли Авдіївку дев'ять разів, зокрема касетними боєприпасами, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На донецькому напрямку одна людина загинула, четверо поранених в Авдіївці. Місто було обстріляно дев'ять разів, зокрема касетними боєприпасами - пошкоджено будинки та територію АКХЗ. Одну людину поранено в Георгіївці Мар'їнської громади. Чотири рази під обстріл потрапила Курахівська громада", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Ще одна людина загинула внаслідок обстрілу Часового Яру. В місті також пошкоджено шість будинків і дві промислові будівлі.

У Торецьку напередодні пошкоджено вісім будинків, адмінбудівлю та школу, а вранці двома ракетами росіяни поцілили на територію шахти та в "Пункт незламності", проте обійшлося без жертв. У Нью-Йорку поранено одну людину, пошкоджено три будинки. У Никифорівці Соледарської громади зруйновано магазин, пошкоджено чотири приватні та три багатоквартирні будинки. Ще одну будівлю пошкоджено в Червоному Костянтинівської громади.

На волноваському напрямку Вугледар зазнав двох авіаударів і 13 обстрілів, проте обійшлося без жертв.

На лисичанському напрямку в Лиманській громаді пошкоджено один будинок у Торському та два - у Ямполі.

Теги: #обстріли #донецька_область

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