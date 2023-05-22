Унаслідок обстрілів Донецької області загинуло двоє людей, шестеро дістали поранень

Російські окупанти за минулу добу обстріляли Авдіївку дев'ять разів, зокрема касетними боєприпасами, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На донецькому напрямку одна людина загинула, четверо поранених в Авдіївці. Місто було обстріляно дев'ять разів, зокрема касетними боєприпасами - пошкоджено будинки та територію АКХЗ. Одну людину поранено в Георгіївці Мар'їнської громади. Чотири рази під обстріл потрапила Курахівська громада", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Ще одна людина загинула внаслідок обстрілу Часового Яру. В місті також пошкоджено шість будинків і дві промислові будівлі.

У Торецьку напередодні пошкоджено вісім будинків, адмінбудівлю та школу, а вранці двома ракетами росіяни поцілили на територію шахти та в "Пункт незламності", проте обійшлося без жертв. У Нью-Йорку поранено одну людину, пошкоджено три будинки. У Никифорівці Соледарської громади зруйновано магазин, пошкоджено чотири приватні та три багатоквартирні будинки. Ще одну будівлю пошкоджено в Червоному Костянтинівської громади.

На волноваському напрямку Вугледар зазнав двох авіаударів і 13 обстрілів, проте обійшлося без жертв.

На лисичанському напрямку в Лиманській громаді пошкоджено один будинок у Торському та два - у Ямполі.