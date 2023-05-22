У Синельниковому Дніпропетровської області відключено водопостачання

У Синельниковому (Дніпропетровська обл.), де вночі було зафіксовано падіння російського БПЛА і ракети, тимчасово припинено водопостачання, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Через знеструмлення насосних станцій водоканалу "Дніпро - Західний Донбас" Синельниківський міський водоканал змушений обмежити водопостачання до будинків громадян. У Синельниковому відсутня вода на верхніх поверхах житлових будинків. Нижні поверхи з водою, вона подається в безнапірному режимі. Поки що вода є в резервуарах. Будь ласка, зробіть запаси", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

Попередньо відновлення водопостачання планується не раніше 13:00 понеділка, але роботи з запуску станцій можуть тривати й довше.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок в Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там і уламки ракети. Постраждали семеро людей. Пошкоджені три приватні будинки та дев'ять багатоквартирних, дитсадок, магазини й адмінбудівлі.

Загалом сили Повітряного командування "Схід" над Дніпропетровською областю знищили 15 БПЛА і чотири крилаті ракети.