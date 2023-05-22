Реакція всередині Росії на повідомлення про можливе захоплення Бахмута ілюструє дедалі більший розрив між Кремлем і ультранаціоналістичною спільнотою - ISW

Реакція, що виникла в російському інформаційному просторі на повідомлення про можливе захоплення Бахмута, продемонструвала дедалі більший розрив між внутрішнім поданням Кремлем війни та висвітленням ультранаціоналістичною блогерською спільнотою російських операцій в Україні, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, наголошується у звіті за 21 травня, російське державне телебачення подавало ймовірне захоплення Бахмута як важливу історичну подію і стверджувало, що захоплення міста полегшить російським операціям захоплення Слов'янська (41 км на північний захід від Бахмута) і Краматорська (35 км на північний захід від Бахмута) і навіть міста Дніпра (приблизно за 215 км на захід від Бахмута).

"Кремль, імовірно, намагався перебільшити значення взяття Бахмута як історичної перемоги через тривалу відсутність тактичних успіхів в Україні, а одне російське державне ЗМІ обурливо зауважило, що співробітники "Вагнера" в Бахмуті мають почуватися "своїми дідами в Берліні", - зазначають аналітики.

Зі свого боку російські ультранаціоналістичні блогери вітали передбачуване захоплення Бахмута, але наголошували, що "Бахмут - це не Берлін" і що захоплення міста буде просто ще одним кроком у складних операціях із досягнення цілей Росії в Україні. Російські військові блогери відреагували на ймовірне захоплення Бахмута, обговоривши швидші можливі російські операції з захоплення Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і Часового Яру (12 км на захід від Бахмута). Інші відомі російські блогери відреагували на захоплення Бахмута, зосередившись на можливих неминучих контрнаступальних операціях України, а не на можливих майбутніх наступальних операціях Росії. Російські військові блогери перейшли до більш консервативних очікувань російських операцій, оскільки виснажливий наступ на Бахмут тривав із зими до весни 2023 року, і вони значною мірою відмовилися від своїх попередніх високих очікувань, що захоплення Бахмута сприятиме краху українських позицій у цьому районі та просуванню росіян до Слов'янська і Краматорська.

"Реалістичніші погляди російських блогерів і на можливості Росії в Україні, і на актуальність бахмутського наступу підкреслюють розбіжність між двома дуже різними сегментами провоєнного російського інформаційного простору: оптимістичне подання війни, пропоноване Кремлем, і більш поінформоване подання війни, пропоноване військовими блогерами. Ці дедалі більші розбіжності, ймовірно, продовжать підривати здатність Кремля формувати російський інформаційний простір", - наголошують аналітики.

Зазначається також, що президент РФ Володимир Путін 21 травня привітав "Вагнер" і російських військових зі взяттям Бахмута. Він прямо приписав захоплення міста найманцям "Вагнера", зазначивши при цьому, що російські регулярні сили забезпечували "необхідну підтримку і фланговий захист" у битві за Бахмут. Міністерство оборони Росії аналогічно заявило, що Росія захопила Бахмут завдяки штурмам "Вагнера" в місті й авіаційній і артилерійській підтримці з боку Південного угруповання військ Росії.

"Визнання Путіним ролі "Вагнера" в Бахмуті - це перший випадок, коли він сам прямо приписав "Вагнеру" перемогу на полі бою. Ймовірно, Путін пішов на цей крок тому, що Пригожин ретельно встановив відповідальність "Вагнера" за операції в Бахмуті в російському інформаційному просторі. Путін і Міноборони, ймовірно, прагнули пом'якшити здатність Пригожина брати на себе одноосібну відповідальність за захоплення Бахмута, наголошуючи на тому, що регулярні російські сили допомагали в цих зусиллях", - наголошується у звіті.

Водночас сам Пригожин передбачувано заявив про перемогу в Бахмуті виключно силами "Вагнера" і назвав повідомлення про те, що російські Повітрянодесантні війська допомогли "Вагнеру" захопити місто, "повною брехнею".

"Пригожин стверджує, що "Вагнер" практично не отримував допомоги від російських військових, за винятком колишнього командувача театру воєнних дій генерала армії Сергія Суровікіна та заступника міністра оборони Росії з тилу, який став заступником командувача групою "Вагнера", генерал-полковника Михайла Мізинцева", - зазначають аналітики.

Пригожин, імовірно, намагається затвердити "Вагнер" як єдину силу, відповідальну за взяття Бахмута. Російські джерела широко привітали "Вагнер" зі взяттям Бахмута і прийняли заяву Пригожина від 20 травня, а не заяву Путіна, як офіційне оголошення про взяття міста, вважають аналітики.

"Пригожин, скоріш за все, скористається ймовірною відповідальністю "Вагнера" за ймовірне захоплення Бахмута, щоб обстоювати додаткові постачання, обов'язки та привілеї для "Вагнера", як він це зробив після участі "Вагнера" в захопленні Попасної у травні 2022 року", - зазначено у звіті.

При цьому наголошується, що ймовірне захоплення силами ПВК "Вагнер" останньої невеликої ділянки західного Бахмута, яка залишилася, не вплине на українські контратаки на північ або південь від Бахмута, і що це також не впливає на контроль України над наземними комунікаційними лініями навколо Бахмута, до яких виснаженим силам "Вагнера" необхідно було б дістатися для проведення подальших наступальних операцій. Російським силам, імовірно, знадобляться додаткові підкріплення для утримання Бахмута і його флангів завдяки операціям на інших напрямках, наголошується у звіті. Так, українські військові джерела повідомили, що російські війська втратили частину важливих висот навколо Бахмута, і зазначили, що тривалий наступ українських військ може сприяти тактичному оточенню сил "Вагнера" в Бахмуті.