Уночі та вранці ворог обстріляв дві громади на Сумщині, зафіксовано шість вибухів

У ніч на понеділок і вранці ворог обстріляв із мінометів Шалигинську та Глухівську громади в Сумській області, зафіксовано шість вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

"Шалигинська громада: росіяни по території громади били з мінометів - два вибухи", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

У Глухівській громаді було зафіксовано чотири вибухи внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки та лінію електропередач.