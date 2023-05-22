Події

09:49 22.05.2023

Уночі та вранці ворог обстріляв дві громади на Сумщині, зафіксовано шість вибухів

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Уночі та вранці ворог обстріляв дві громади на Сумщині, зафіксовано шість вибухів

У ніч на понеділок і вранці ворог обстріляв із мінометів Шалигинську та Глухівську громади в Сумській області, зафіксовано шість вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

"Шалигинська громада: росіяни по території громади били з мінометів - два вибухи", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

У Глухівській громаді було зафіксовано чотири вибухи внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки та лінію електропередач.

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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