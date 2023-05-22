У результаті ворожої атаки загинув один місцевий житель Херсонської області

За минулу добу внаслідок атаки росіян загинула одна людина, є прильоти в соціальну та критичну інфраструктуру, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 57 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 318 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Херсон ворог атакував 4 рази, випустивши по місту 22 снаряди. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району. За минулу добу через російську агресію одна людина загинула", - ідеться в повідомленні ОВА в понеділок уранці.