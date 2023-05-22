Події

08:13 22.05.2023

У Запоріжжі виникли проблеми з електропостачанням у результаті загоряння одного з об'єктів

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У Запоріжжі виникли проблеми з електропостачанням у результаті загоряння одного з об'єктів

В обласному центрі Запорізької області виникли проблеми з електропостачанням у зв'язку із загорянням на одному з енергетичних об'єктів, причиною якого стало перезавантаження системи, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"На одному з об'єктів сталося загоряння через перевантаження в енергосистемі. Наразі на іншому об'єкті спрацювала система захисту. Причина з'ясовується, а фахівці працюють над відновленням надання послуг", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

 

 

Теги: #енергопостачання #запорізька

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