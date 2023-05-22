Окупанти втратили за минулу добу 720 одиниць особового складу, 9 бронемашин, 20 артсистем і 8 БПЛА

За минулу добу неділі, 21 травня, ЗСУ знищили 720 одиниць особового складу, 9 бронемашин, 1 літак, 1 РСЗВ, 20 артсистем, 8 БПЛА, 16 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 203880 (+720) осіб ліквідовано, танків - 3785 (+2) од, бойових броньованих машин - 7407 (+9) од, артилерійських систем - 3278 (+20) од, РСЗВ - 565 (+1) од, засобів ППО - 327 (+0) од, літаків - 309 (+1) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2830 (+8), крилатих ракет - 1011 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн - 6129 (+14) од, спеціальної техніки - 427 (+2)", - повідомляє Генштаб в ранковому зведенні в понеділок на фейсбук-сторінці.