Події

08:00 22.05.2023

Окупанти втратили за минулу добу 720 одиниць особового складу, 9 бронемашин, 20 артсистем і 8 БПЛА

1 хв читати
Окупанти втратили за минулу добу 720 одиниць особового складу, 9 бронемашин, 20 артсистем і 8 БПЛА

За минулу добу неділі, 21 травня, ЗСУ знищили 720 одиниць особового складу, 9 бронемашин, 1 літак, 1 РСЗВ, 20 артсистем, 8 БПЛА, 16 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 203880 (+720) осіб ліквідовано, танків - 3785 (+2) од, бойових броньованих машин - 7407 (+9) од, артилерійських систем - 3278 (+20) од, РСЗВ - 565 (+1) од, засобів ППО - 327 (+0) од, літаків - 309 (+1) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2830 (+8), крилатих ракет - 1011 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн - 6129 (+14) од, спеціальної техніки - 427 (+2)", - повідомляє Генштаб в ранковому зведенні в понеділок на фейсбук-сторінці.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:24 22.05.2023
Військове керівництво РФ вирішило скоротити термін підготовки особового складу до десяти днів

Військове керівництво РФ вирішило скоротити термін підготовки особового складу до десяти днів

07:09 22.05.2023
За добу окупанти завдали 58 ракетних і авіаударів, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ, є руйнування інфраструктури

За добу окупанти завдали 58 ракетних і авіаударів, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ, є руйнування інфраструктури

07:06 22.05.2023
Авіація завдала по ворогу 14 авіаударів за добу

Авіація завдала по ворогу 14 авіаударів за добу

07:06 22.05.2023
ЗС України за добу відбили 37 ворожих атак

ЗС України за добу відбили 37 ворожих атак

19:27 21.05.2023
Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:15 21.05.2023
Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 45 авіаударів по Україні

Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 45 авіаударів по Україні

19:11 21.05.2023
На сході України упродовж доби відбулося 24 зіткнення, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

На сході України упродовж доби відбулося 24 зіткнення, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

19:06 21.05.2023
Окупанти демонтують обладнання мобільного зв'язку в окупованих районах Херсонської області

Окупанти демонтують обладнання мобільного зв'язку в окупованих районах Херсонської області

11:59 21.05.2023
За добу ліквідовано 730 окупантів, 29 артилерійських систем і 21 БПЛА - Генштаб ЗСУ

За добу ліквідовано 730 окупантів, 29 артилерійських систем і 21 БПЛА - Генштаб ЗСУ

07:34 21.05.2023
Сили оборони за добу завдали 10 авіаударів по противнику

Сили оборони за добу завдали 10 авіаударів по противнику

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія створює нову групу ударної авіації для наземних атак по Україні - британська розвідка

Обстріли російських окупантів призвели до сьомого блекауту на ЗАЕС - "Енергоатом"

Повітряні сили ЗС України повідомили про "мінус один літак" Су-35, знищено 20 ударних БПЛА і 4 крилаті ракети

За добу окупанти завдали 58 ракетних і авіаударів, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ, є руйнування інфраструктури

Авіація завдала по ворогу 14 авіаударів за добу

ОСТАННЄ

Реакція всередині Росії на повідомлення про можливе захоплення Бахмута ілюструє дедалі більший розрив між Кремлем і ультранаціоналістичною спільнотою - ISW

Росія створює нову групу ударної авіації для наземних атак по Україні - британська розвідка

Уночі та вранці ворог обстріляв дві громади на Сумщині, зафіксовано шість вибухів

Обстріли російських окупантів призвели до сьомого блекауту на ЗАЕС - "Енергоатом"

Уночі РФ обстріляла частину ДСНС у Дніпрі: зруйновано три будівлі, знищено 20 одиниць техніки, постраждав рятувальник

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирного жителя

У результаті ворожої атаки загинув один місцевий житель Херсонської області

Повітряні сили ЗС України повідомили про "мінус один літак" Су-35, знищено 20 ударних БПЛА і 4 крилаті ракети

Окупанти 75 разів обстріляли Запорізьку область за минулу добу, є руйнування

На Донеччині в результаті російських обстрілів за добу загинули двоє цивільних, ще шестеро поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА