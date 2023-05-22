Військове керівництво РФ вирішило скоротити термін підготовки особового складу до десяти днів

У зв'язку зі значними втратами на фронті російське військове керівництво ухвалило рішення про скорочення терміну підготовки особового складу з колишніх ув'язнених до 10 днів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На тлі значних втрат живої сили, російське військовим керівництво прийняло рішення щодо скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу із числа засуджених, базовий табір яких розгорнуто у Старобільському районі Луганської області. Раніше до зазначеного табору привезли з місць позбавлення волі на території росії близько 1000 осіб поповнення. Підготовку тоді планували проводити протягом чотирьох тижнів", - йдеться в ранковому зведенні у фейсбуці в понеділок.