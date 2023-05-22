Авіація завдала по ворогу 14 авіаударів за добу

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, і 7 по його зенітно-ракетних комплексах, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Повідомляється, що за добу було "знищено 3 ворожих розвідувальних БПЛА різного типу, а також 5 ударних. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 5 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, 3 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс і ще одну важливу ціль противника", - ідеться в ранковому зведенні в понеділок.