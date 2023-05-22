ЗС України за добу відбили 37 ворожих атак

За минулу добу неділі, 21 травня, ЗСУ відбили 37 атак російських окупантів на 5 напрямках, повідомили в Генштабі.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій Бахмут і Мар'їнка", - йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці в понеділок.

На північному та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

На куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії біля Масютівки.

На лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів наступальні дії в напрямку Івано-Дар'ївки, успіху не мав.

На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Минулої доби противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж, вів наступальні дії в напрямку Григорівки, успіху не мав.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Авдіївки та Первомайського

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони продовжують відбиття атак противника поблизу Мар'їнки.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.