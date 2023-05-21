Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України завдала за добу 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, а також чотири - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Як повідомляється в інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби було знищено три ворожі розвідувальні безпілотні літальні апарати різного типу.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії вразили район зосередження озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях "і ще одну важливу ціль противника", ідеться у зведенні.