Події

19:15 21.05.2023

Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 45 авіаударів по Україні

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Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 45 авіаударів по Україні

Російські окупанти протягом доби завдали по території України 4 ракетних і 45 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

"Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для нанесення ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов'янськ і Костянтинівка противник знову використовував ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку російської федерації", - йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Протягом доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли 63 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, включно з містами Вовчанськ Харківської області, Бахмут, Авдіївка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та Херсон.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу міст Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, с. Станіслав Херсонської області, на бахмутському напрямку - також біля Іванівського, на лиманському - у Невського, на мар'їнському - у районі Новомихайлівки, на шахтарському напрямку - неподалік населених пунктів Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України продовжує залишатися високою", - наголосили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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