Естонія і Латвія обрали німецькі Iris-T для створення системи ППО середньої дальності

Естонія і Латвія для створення протиповітряної оборони середньої дальності зробили вибір на користь систем Iris-T виробництва Німеччини.

"Естонія і Латвія, які спільно закуповують засоби протиповітряної оборони середньої дальності, розпочнуть переговори з німецькою оборонною компанією Diehl Defense для закупівлі систем протиповітряної оборони Iris-T SLM", - повідомила в неділю пресслужба Міністерства оборони Естонії.

"Я дуже радий, що разом із Латвією ми досягли нової віхи у спільних закупівлях засобів ППО середньої дальності. Це спільний проєкт, що має історичну важливість в оборонному співробітництві двох країн, тому що такого обсягу спільних закупівель ми ще не реалізовували разом", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зазначив, що офіційний переможець тендера буде оголошений цього літа, а перші системи мають прибути 2024 року.

Естонія і Латвія уклали угоду про спільні закупівлі засобів ППО середньої дальності на саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року. Раніше повідомлялося, що на закупівлю систем ППО можуть бути спрямовані 600 млн євро.

Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила пізніше журналістам у Ризі, що це буде найбільша військова закупівля з моменту відновлення незалежності республіки.

Певкур зі свого боку повідомив журналістам, що вартість купівлі становитиме сотні мільйонів євро. За його словами, системи, що закуповуються, будуть новими, сучасними і перевіреними в бойових умовах, вони ефективні проти російських літальних апаратів.