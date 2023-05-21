Окупанти обстріляли смт Козацьке під Новою Каховкою, загинув мирний житель - обладміністрація

Житель смт Козацьке Новокаховської громади Каховського району Херсонської області загинув унаслідок обстрілу російськими окупантами в неділю, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ворог прицільно обстріляв житловий будинок, унаслідок чого травм несумісних із життям зазнав 55-річний чоловік", - написав Прокуділ у телеграм-каналі.

Козацьке і сусіднє селище Веселе розташоване на правому березі Дніпра біля греблі Каховської ГЕС через річку навпроти райцентру Нова Каховка. Вони були окуповані в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, проте звільнені Збройними силами України 11 листопада того ж року. Водночас уся інша територія Каховського району з Новою Каховкою включно лежить на лівому березі Дніпра і залишається під російською окупацією.