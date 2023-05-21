Байден заявив про плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

Президент США Джозеф Байден на пресконференції за підсумками саміту G7 у Хіросімі в неділю повідомив про плани розпочати підготовку українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16.

"США разом із нашими союзниками та партнерами можуть починати навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, щоб посилити українські повітряні сили,. І це буде частиною довгострокового посилення можливості України захищати себе. Минулого року ми надавали все, що було необхідно, щоб впоратися з поточними викликами. Зараз ми рухаємося в напрямку того, щоб зробити Україну спроможною захищатися від загроз, крім тих, з якими їй доводилося мати справу досі", - розповів Байден.

Він також зазначив, що отримав від президента України Володимира Зеленського "категоричні запевнення" в тому, що українські війська не використовуватимуть надані заходом винищувачі F-16 для проникнення на територію Росії. Водночас Байден зазначив, що військові літаки F-16, однак, можуть бути використані "хоч би де перебували російські війська в межах України і в цьому районі".

Байден зазначив, що F-16 будуть потрібні Україні не найближчим часом, а в більш віддаленій перспективі.

За словами Байдена, втрати РФ під Бахмутом становили близько ста тисяч осіб, "це важко заповнити і не важливо, окуповане воно чи ні, це все одно зруйноване місто".

Окремо Байден запевнив, що підтримка України продовжиться.

"Цього ранку я знову запевнив президента Зеленського і всіх членів G7, наших союзників і партнерів по всьому світу, що ми непохитні. Путін не зламає нашу рішучість, як він думав, що зможе два роки тому", - наголосив президент США.