В Україні в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі та грози - Укргідрометцентр

У понеділок, 22 травня, у південних, східних, а вдень і в більшості центральних та Сумській областях місцями короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у західних, північних областях та Вінницькій області 6-11°. Удень 18-23°.

У Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 22 травня в Києві було зафіксовано 2007 року, вона становила 32,0°, найнижчу вночі - 1,7° нижче нуля 1917 року.

У вівторок, 23 травня, вночі без опадів, лише в південно-східній частині, а вдень по всій Україні, крім більшості західних областей, короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південних областях - до 16°. Вдень 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області до 27°.

У Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.