Унаслідок російських обстрілів на Донеччині одна людина загинула, 8 поранено - голова ОВА

Станом на ранок 21 травня російські окупанти вбили одного жителя Донецької області, ще 8 дістали поранень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в телеграм-каналі.

Основний удар припав на Горлівський напрямок, зазначає голова ОВА.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Предтечиному Костянтинівської громади — у селі зруйновано 3 будинки. Торецьк зазнав ракетного удару та масованого обстрілу з Градів — поранено 6 людей, пошкоджено 11 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 2 крамниці, корпус лікарні, аптеку, ангар та котельню. Ще 2 будинки пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. У Васюківці Соледарської громади пошкоджено школу та щонайменше 4 будинки", - написав Кириленко.

Також напередодні росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - пошкодили 2 корпуси навчальних закладів та будівлю депо.

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 4 авіаударів і 17 артобстрілів, проте обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку пошкоджено 2 будинки у Вовченці Курахівської громади. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Очеретинської громади.

Джерело: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/8069