Події

12:07 21.05.2023

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині одна людина загинула, 8 поранено - голова ОВА

1 хв читати
Унаслідок російських обстрілів на Донеччині одна людина загинула, 8 поранено - голова ОВА

Станом на ранок 21 травня російські окупанти вбили одного жителя Донецької області, ще 8 дістали поранень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в телеграм-каналі.

Основний удар припав на Горлівський напрямок, зазначає голова ОВА.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Предтечиному Костянтинівської громади — у селі зруйновано 3 будинки. Торецьк зазнав ракетного удару та масованого обстрілу з Градів — поранено 6 людей, пошкоджено 11 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 2 крамниці, корпус лікарні, аптеку, ангар та котельню. Ще 2 будинки пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. У Васюківці Соледарської громади пошкоджено школу та щонайменше 4 будинки", - написав Кириленко.

Також напередодні росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - пошкодили 2 корпуси навчальних закладів та будівлю депо.

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 4 авіаударів і 17 артобстрілів, проте обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку пошкоджено 2 будинки у Вовченці Курахівської громади. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Очеретинської громади.

Джерело: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/8069

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:36 21.05.2023
Окупанти обстріляли смт Козацьке під Новою Каховкою, загинув мирний житель - обладміністрація

Окупанти обстріляли смт Козацьке під Новою Каховкою, загинув мирний житель - обладміністрація

11:27 21.05.2023
Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено мирного жителя - Синєгубов

Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено мирного жителя - Синєгубов

19:51 20.05.2023
У результаті обстрілу Нікополя постраждала жінка

У результаті обстрілу Нікополя постраждала жінка

19:34 20.05.2023
П’ятеро мирних жителів дістали поранення внаслідок обстрілів Торецька Донецької області

П’ятеро мирних жителів дістали поранення внаслідок обстрілів Торецька Донецької області

19:30 20.05.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено двох цивільних, виникла пожежа

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено двох цивільних, виникла пожежа

09:09 20.05.2023
Окупанти вночі тричі обстріляли дві громади Сумської області

Окупанти вночі тричі обстріляли дві громади Сумської області

09:07 20.05.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, один мирний житель загинув, один поранений

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, один мирний житель загинув, один поранений

09:04 20.05.2023
Дев'ятьох людей поранено внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області

Дев'ятьох людей поранено внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області

08:31 20.05.2023
Ворог за добу випустив 311 снарядів по Херсонській області

Ворог за добу випустив 311 снарядів по Херсонській області

07:09 20.05.2023
Окупанти 17 разів обстріляли сім громад Сумської області, є жертви

Окупанти 17 разів обстріляли сім громад Сумської області, є жертви

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України просунулися ще на 700 м уперед під Бахмутом, знищено 23 окупанти - 3 ОШБр

Байден заявив про плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ - Зеленський на саміті G7

Сирський про ситуацію в Бахмуті: продовжуємо оборону і просуваємося по флангах у передмісті

Українські військові перебувають у Бахмуті - Зеленський

ОСТАННЄ

Естонія і Латвія обрали німецькі Iris-T для створення системи ППО середньої дальності

Британія влітку почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 - Сунак

Багатотисячна акція на підтримку євроінтеграції Молдови відбулася в центрі Кишинева

Сили оборони України просунулися ще на 700 м уперед під Бахмутом, знищено 23 окупанти - 3 ОШБр

Байден заявив про плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

Зеленський із прем'єр-міністром Японії відвідали музей миру в Хіросімі та поклали квіти до меморіалу жертвам атомного бомбардування 1945 року

Руїни українських міст нагадують те, що бачив раніше японський народ - Зеленський

Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ - Зеленський на саміті G7

Сирський про ситуацію в Бахмуті: продовжуємо оборону і просуваємося по флангах у передмісті

Постачання артилерії залишається глобальним питанням - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА