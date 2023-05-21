Події

11:29 21.05.2023

Україні можуть передати кілька десятків західних винищувачів для вирішення поточних військових завдань - Ігнат

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Україні можуть передати кілька десятків західних винищувачів для вирішення поточних військових завдань - Ігнат

Західні партнери не передаватимуть Україні винищувачі поштучно, спочатку їх можуть направляти підрозділами по 12 бойових літаків, заявив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Їх передаватимуть підрозділами. Авіаційні підрозділи - це найменше - ескадрилья. А в нашому варіанті - це 12 плюс літаків... Отже, кілька десятків літаків може бути передано Україні на початковому етапі для вирішення поточних завдань", - сказав Ігнат.

 

Теги: #літаки #пс_зсу

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