Події

07:53 21.05.2023

Персонал Запорізької АЕС побоюється аварії рівня Чорнобиля або Фукусіми

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Персонал Запорізької АЕС побоюється аварії рівня Чорнобиля або Фукусіми

Працівники Запорізької атомної електростанції чекають на звільнення станції та побоюються аварії рівня Чорнобиля або Фукусіми, повідомив керівник Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін в інтерв'ю Голосу Америки.

"Персонал просто в постійній надії, що це (деокупація - ІФ-У) нарешті станеться, і просто чекає і просить допомоги", - зазначив він.

Котін акцентував, що "рівень божевілля у цих окупантів різний".

За словами чиновника, він побоюється намірів і планів окупаційних військ, оскільки на станції багато ядерного матеріалу - шість атомних енергоблоків, шість реакторів, заповнених паливом, ядерне паливо. Крім того, є шість заповнених басейнів відпрацьованого палива, кожен поруч із реактором.

"У разі їх пошкодження можливий викид радіації", - цитує Котіна видання.

За його словами, залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або навпаки про "масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми".

"А далі вже залежатиме лише від погодних умов і напрямку вітру, який розноситиме забруднення", - попередив Котін.

 

 

 

Теги: #окупація #заес

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