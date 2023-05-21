У Ватикані назвали кардинала, який очолить миротворчу місію в Україні

Папа Римський доручив миротворчу місію в Україні кардиналу Маттео Зуппі, передає Vaticannews з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

"Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Зуппі, архієпископу Болоньї та президенту Конференції італійських єпископів, очолити місію зі зниження напруженості в конфлікті в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про підтвердження місії інформував директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні ввечері в суботу.

"Я можу підтвердити, що Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Зуппі, архієпископу Болоньї та президенту Конференції італійських єпископів, очолити місію, узгоджену з Державним секретаріатом, що сприятиме послабленню напруженості в українському конфлікті, сподіваючись, що це може започаткувати мирні шляхи, від чого Святий Отець ніколи не відмовлявся", - цитує слова Маттео Бруні видання.