Події

07:42 21.05.2023

У Ватикані назвали кардинала, який очолить миротворчу місію в Україні

1 хв читати
У Ватикані назвали кардинала, який очолить миротворчу місію в Україні

Папа Римський доручив миротворчу місію в Україні кардиналу Маттео Зуппі, передає Vaticannews з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

"Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Зуппі, архієпископу Болоньї та президенту Конференції італійських єпископів, очолити місію зі зниження напруженості в конфлікті в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про підтвердження місії інформував директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні ввечері в суботу.

"Я можу підтвердити, що Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Зуппі, архієпископу Болоньї та президенту Конференції італійських єпископів, очолити місію, узгоджену з Державним секретаріатом, що сприятиме послабленню напруженості в українському конфлікті, сподіваючись, що це може започаткувати мирні шляхи, від чого Святий Отець ніколи не відмовлявся", - цитує слова Маттео Бруні видання.

 

 

 

Теги: #ватикан #миротворча_місія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:48 13.05.2023
Розмова з Папою Римським може допомогти зупинити зло агресії

Розмова з Папою Римським може допомогти зупинити зло агресії

19:48 13.05.2023
Мені здається, я отримав сигнал підтримки формули миру від Ватикану - Зеленський

Мені здається, я отримав сигнал підтримки формули миру від Ватикану - Зеленський

19:13 13.05.2023
Зеленський попросив Папу Римського Франциска засудити російські злочини в Україні

Зеленський попросив Папу Римського Франциска засудити російські злочини в Україні

23:07 29.03.2023
Папа Римський проведе кілька днів у лікарні - ЗМІ

Папа Римський проведе кілька днів у лікарні - ЗМІ

09:03 10.12.2022
Єрмак сподівається на підтримку Папою Римським України на шляху до миру

Єрмак сподівається на підтримку Папою Римським України на шляху до миру

20:15 30.07.2022
Папа Римський не виключив можливості відходу на спокій за станом здоров'я

Папа Римський не виключив можливості відходу на спокій за станом здоров'я

07:35 04.05.2022
Україна вкотре запрошує Папу Франциска здійснити візит до Києва

Україна вкотре запрошує Папу Франциска здійснити візит до Києва

17:15 28.02.2022
Ватикан знову запропонував посередництво в урегулюванні воєнного конфлікту РФ та України

Ватикан знову запропонував посередництво в урегулюванні воєнного конфлікту РФ та України

15:59 23.01.2022
У Ватикані закликають християн молитися про мир в Україні

У Ватикані закликають християн молитися про мир в Україні

07:58 24.12.2021
Усіх співробітників Ватикану зобов'язали зробити щеплення від коронавірусу або надати докази одужання

Усіх співробітників Ватикану зобов'язали зробити щеплення від коронавірусу або надати докази одужання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поява F-16 в українському небі буде історичним моментом - Зеленський на зустрічі "Великої сімки"

Зеленський - Трюдо: На саміті НАТО у Вільнюсі мають бути дані чіткі сигнали, що Україна стане членом Альянсу

В Японії Зеленський провів зустріч із президентом Індонезії, закликав сприяти поверненню незаконно депортованих дітей

Нідерланди розірвали угоду щодо продажу винищувачів F-16 приватній компанії

Зеленський висловив упевненість, що повернеться із саміту G7 зі ще більшими можливостями для українських захисників

ОСТАННЄ

Поява F-16 в українському небі буде історичним моментом - Зеленський на зустрічі "Великої сімки"

Двоє людей загинули та двоє поранені в результаті обстрілів Херсона та області за минулу добу

У Херсонській області окупанти відібрали у цивільних близько 100 катерів

Персонал Запорізької АЕС побоюється аварії рівня Чорнобиля або Фукусіми

Росіяни двічі за добу завдавали ударів поблизу Очакова Миколаївської області

Німецький концерн має намір відкрити в Україні виробництво бронетранспортерів

Покарання за допомогу Росії в ухиленні від санкцій має бути жорстким

Сили оборони за добу завдали 10 авіаударів по противнику

Італія обговорює разом із союзниками можливість навчання українських пілотів на сучасних винищувачах

Від мешканців Луганської області надійшло понад 35 тис. заявок про пошкодження майна, з них опрацьовано понад 10 тис.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА